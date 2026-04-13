Calciomercato Juventus | futuro deciso per Boga e Holm? Le decisioni sui riscatti dei due giocatori Cosa succederà al termine della stagione

La Juventus ha definito le decisioni riguardanti il futuro di Boga e Holm. A fine stagione si deciderà se esercitare il riscatto di entrambi i giocatori o meno. La dirigenza sta lavorando per pianificare le operazioni di mercato in vista della prossima sessione estiva. Le scelte saranno comunicate ufficialmente al termine dell’attuale campionato. Attualmente, non sono stati ancora annunciati dettagli sui contratti o sulle cifre coinvolte.

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