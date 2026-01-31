Ultimissime Inter LIVE | fatta per Massolin dal Modena novità sul futuro di Frattesi e Dumfries

L’Inter ha ufficializzato la firma di Massolin dal Modena. La società nerazzurra annuncia anche novità sul futuro di Frattesi e Dumfries, con trattative in corso e aggiornamenti che arrivano direttamente dalla sede. I tifosi aspettano con ansia i prossimi sviluppi.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO 31 GENNAIO. Massolin Inter, definiti gli ultimi dettagli con il Modena: cifra e struttura dell’operazione. Ausilio piazza il colpo. Massolin Inter, in questi minuti i nerazzurri hanno definito tutti i dettagli con il Modena: il calciatore rimarrà in prestito fino a giugno Sommer Inter, Chivu conferma lo svizzero ma Martinez scalda i motori: il piano in vista dei prossimi impegni Sommer Inter, l’estremo difensore svizzero viene confermato, mentre Josep Martinez si prepara al rientro in Coppa Italia Calciomercato Inter, Romano svela l’incastro con il Liverpool per Jones Calciomercato Inter, si entra nel vivo con un complesso intreccio internazionale che coinvolge Curtis Jones, Denzel Dumfries e Davide Frattesi Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 30 GENNAIO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: fatta per Massolin dal Modena, novità sul futuro di Frattesi e Dumfries Approfondimenti su Inter Live Ultimissime Inter LIVE: avanza la trattativa per Jones a centrocampo, novità sul futuro di Frattesi e Dumfries L’Inter lavora per rafforzare il centrocampo, con una trattativa avanzata per Jones. Ultimissime Inter LIVE: Novità sul futuro di Frattesi. Ufficiali le date dei due match contro il Bodo Glimt L'Inter annuncia le date dei prossimi due incontri contro il Bodo Glimt, confermando le sfide ufficiali. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Inter Live Argomenti discussi: Calciomercato, le news del 30 gennaio; L'Inter vince a Dortmund, ma non basta: nerazzurri ai playoff con Benfica o Bodo; Le notizie di calciomercato del 29 gennaio 2026: Juve, Kolo Muani si allontana. Napoli e Roma su Sulemana; Serie A, Calciomercato Inter – Arriva Gila? Le ultimissime. Diretta live calciomercato 16 gennaio 2026, Inter-Mlacic è fatta, intrigo Juve, Vlahovic via, Chelsea su Jacobo RamonCalciomercato live diretta affari e trattative di venerdì 16 gennaio 2026 della sessione invernale con i colpi di Milan, Napoli, Juventus, Roma e Inter ... sport.virgilio.it Inter – Pisa LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 22° GiornataLa corsa Scudetto di Serie A potrebbe vivere un nuovo capitolo decisivo con la 22ª giornata, che si apre venerdì sera a San Siro con la sfida tra l’Inter capolista e il Pisa, attualmente penultimo in ... stadiosport.it Gazzetta: "Jones-Inter in netto calo, le ultimissime: Frattesi ha già parlato con Dyche ma..." - facebook.com facebook Gazzetta: "Jones-Inter in netto calo, le ultimissime: Frattesi ha già parlato con Dyche ma..." x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.