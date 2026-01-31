Ultimissime Inter LIVE | novità sul futuro di Frattesi e Dumfries Carlos Augusto si ferma

Questa mattina, l’Inter ha annunciato novità importanti sul futuro di Frattesi e Dumfries. Entrambi i giocatori sono al centro delle attenzioni, ma ancora non ci sono conferme ufficiali su eventuali trasferimenti. Nel frattempo, Carlos Augusto si è fermato per infortunio, creando qualche preoccupazione tra i tifosi nerazzurri. La società seguirà da vicino le condizioni del difensore, mentre le trattative sul mercato continuano a muoversi.

Infortunio Carlos Augusto, tegola per Chivu! Il brasiliano salta la Cremonese, cosa filtra sulle sue condizioni Infortunio Carlos Augusto, affaticamento muscolare per il brasiliano che salterà la gara di domani contro la Cremonese Massolin Inter, definiti gli ultimi dettagli con il Modena: cifra e struttura dell'operazione.

