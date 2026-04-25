Calciomercato Inter anche il Monza su Matteo Darmian

Sul calciomercato, si parla di un interesse da parte del Monza per il difensore che ha giocato un ruolo chiave nelle ultime stagioni dell’Inter. Il giocatore ha contribuito a portare a termine un ciclo di vittorie iniziato nel 2021, grazie alla sua dedizione in campo. La trattativa tra le due squadre è ancora in corso, e non sono stati resi noti dettagli ufficiali.

Con la sua abnegazione è stato uno dei protagonisti del ciclo di vittorie nerazzurro iniziato nel 2021. Ora è in scadenza di contratto e le voci di calciomercato iniziano a rincorrersi sul difensore dell’Inter Matteo Darmian. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, anche il Monza su Matteo Darmian Marcel Desailly Interview: Silencing Cruyff | Leao Critique | Bastoni - Barca | CR7 Win World Cup Notizie correlate Calciomercato Inter, Matteo Darmian verso TorinoNella prossima estate il calciomercato dell’Inter dovrebbe vedere l’uscita di Matteo Darmian. Leggi anche: Calciomercato Inter, la spedizione londinese di Ausilio va oltre Vicario: occhi anche su… Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calciomercato Inter, quale futuro per Palestra? Chivu lo corteggia, l'Atalanta lo (ri)vuole; Inter: Solet e Muharemovic se parte Bastoni, Calhanoglu verso l'addio a zero; Alajbegovic ha scelto l'Italia: i tre club che lo vogliono; L’Inter va veloce anche sul mercato, mossa decisa: Scatto e accordo per…. Calciomercato Inter news | Alajbegovic e Muharemovic, doppio obiettivo bosniaco (oggi 25 aprile 2026)Calciomercato Inter news oggi sabato 25 aprile 2026: Kerim Alajbegovic si aggiunge a Tarik Muharemovic, doppio obiettivo bosniaco per i nerazzurri. ilsussidiario.net Calciomercato Inter news | Josep Martinez resta? Il futuro della porta nerazzurra (oggi 24 aprile 2026)Calciomercato Inter news oggi venerdì 24 aprile 2026: Josep Martinez resta? È ancora tutto da definire il futuro della porta nerazzurra dopo Sommer. ilsussidiario.net Occhio al Liverpool per Dumfries A breve tornerà uno dei temi centrali di discussione del calciomercato dell'Inter: la clausola rescissoria di Denzel Dumfries. Nel contratto dell'olandese, infatti, è prevista una clausola per liberarsi dall'Inter in estate per 25 - facebook.com facebook #Inter su #Vicario, #Martinez paga i ritardi [Tuttosport] #calciomercato calciomercato.com/liste/inter-su… x.com