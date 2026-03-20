Calciomercato Inter la spedizione londinese di Ausilio va oltre Vicario | occhi anche su…

La spedizione londinese di Piero Ausilio coinvolge diverse trattative di mercato per l’Inter, che oltre a Vicario tiene sotto osservazione altri giocatori. La visita a Londra fa parte delle operazioni in corso per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, con il dirigente nerazzurro impegnato a seguire varie piste e discutere con diversi club.

Calciomercato Inter. La missione londinese di Piero Ausilio sta accendendo i radar del calciomercato internazionale, delineando le strategie dell’ Inter per la prossima stagione. Sebbene la priorità assoluta resti la ricerca di un nuovo numero uno, con il nome di Guglielmo Vicario in cima alla lista dei desideri, il viaggio oltremanica del Direttore Sportivo nerazzurro sembra aver toccato corde più ampie. La dirigenza di Viale della Liberazione sta infatti approfittando di questi palcoscenici prestigiosi per monitorare profili funzionali a una vera e propria rivoluzione dei reparti arretrati. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la presenza di Ausilio sugli spalti per la sfida tra Tottenham e Atletico Madrid non è servita solo a osservare Vicario, ma ha permesso di accendere i riflettori su un vecchio “nemico” sportivo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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