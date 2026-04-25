Calcio serie C Forlì - Perugia | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Domani si disputa l'ultima giornata del campionato di calcio di serie C con la sfida tra la squadra di casa e quella ospite. La partita si svolgerà in una località non specificata e rappresenta l'ultimo incontro della stagione, con in palio punti importanti per entrambe le formazioni. La trasmissione dell'evento sarà disponibile in diretta, permettendo ai tifosi di seguire l'incontro in tempo reale.

Il lungo e difficile viaggio sta per giungere a conclusione. Si gioca domani Forlì - Perugia, ultima giornata di campionato con in palio punti pesantissimi.Ad averne bisogno è sicuramente la squadra di Giovanni Tedesco, che deve almeno pareggiare per essere sicuro di evitare la coda dei playout.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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