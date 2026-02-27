Calcio serie C Perugia - Pineto | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Nel campionato di Serie C, il Perugia e il Pineto si preparano a sfidarsi dopo la pausa forzata causata da alcune vicende che hanno interrotto il torneo. La partita si avrà nel girone B, e le formazioni sono ancora da definire in modo definitivo mentre gli appassionati seguono con attenzione le probabili scelte degli allenatori. L'incontro sarà trasmesso in diretta su canali dedicati.

Tedesco potrà contare praticamente su tutta la rosa a disposizione può puntare su Verre dall'inizio; molte le assenze per Tisci che opterà per il 3-5-2 La sosta, seppur forzata per le note vicende che hanno letteralmente falcidiato il campionato di Lega Pro, e non solo limitatamente al girone B, è passata e c'è da affrontare il rush finale. Dieci partite alla conclusione del campionato, ma soprattutto dieci partite in cui il Perugia dovrà dar fondo a tutte le energie possibile per tirarsi fuori dalle sabbie mobili e scongiurare il rischio retrocessione. Giovanni Tedesco ha potuto sfruttare il turno di sosta forzata per recuperare energie e uomini.