Calcio serie C Perugia - Carpi | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Il Perugia, sconfitto a Piancastagnaio, punta a riscattarsi subito contro il Carpi. La sconfitta pesa molto sui giocatori, che si sono allenati intensamente questa settimana per preparare la sfida. La partita si gioca al Renato Curi, e i tifosi potranno seguirla in diretta streaming.

Dell'Orco e Angella prendono regolarmente parte alla rifinitura ma difficilmente saranno impiegabili dall'inizio; poche le novità previste nell'undici carpigiano malgrado la perdurante crisi di risultati Il grande vantaggio è quello di poter rigiocare subito. Il ko di Piancastagnaio ha fatto davvero male al Perugia, che ora ha l'occasione di potersi riscattare. Successivamente ci sarà la sosta forzata dopo quanto accaduto al Rimini e dunque perdere ulteriore terreno potrebbe certo non essere beneaugurante. Qui Perugia: Dell'Orco e Angella si allenano alla vigilia. Possibile riproposizione del 4-2-3-1 I Grifoni sono obbligati a fare risultato e Giovanni Tedesco li nasconde nella rifinitura, a cui hanno preso parte sia Cristian Dell'Orco che Gabriele Angella.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Nel campionato di Serie C, il match tra Campobasso e Perugia si presenta come una sfida importante nel girone B, segnato da continui ritardi e penalizzazioni.

Il match tra Perugia e Bra, valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C, si svolgerà domani.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Calcio serie C, per il Grifo un blitz che vale oro: Tozzuolo stende la Sambenedettese e riapre la corsa salvezza; Calcio serie C, il Perugia si mette al sicuro: rispettata la scadenza del 16 febbraio; GIOVANILI | I RISULTATI DELLE GARE DEL FINE SETTIMANA; Serie C, le gare della 25^ giornata su Sky.

Calcio serie C, Pianese - Perugia 2-1: la diretta della partitaVantaggio meritato dai toscani in questa prima frazione, sbloccata da una punizione di Coccia ad un soffio dall'intervallo. Questo episodio scombina i piani dei biancorossi che ora dovranno inventarsi ... today.it

Calcio serie C, Meluso torna a parlare: Un errore venire al PerugiaL'ex direttore sportivo si confessa in un'intervista al portale La casa di C ammettendo: Mi sono fatto trascinare dall'entusiasmo, se avessi saputo che il mercato era bloccato avrei fatto scelte dive ... perugiatoday.it

Telesveva. . +++SUPER WEEKEND DI CALCIO AL VIA: DOMANI IN CAMPO SERIE B, SERIE C ED ECCELLENZA. DOMENICA TOCCA ALLA SERIE D: FERRANDINA-BARLETTA E NOLA-FIDELIS LIVE SU TELESVEVA, NARDO' SFIDA L'AFRAGOLESE PE facebook

Lega Calcio Serie A sostiene @WWFitalia e in occasione dei Quarti di Finale di #CoppaItaliaFrecciarossa promuoverà la campagna "60 anni per la natura" per festeggiare il sessantesimo anniversario dalla sua fondazione. legaseriea.it/news/lega-calc x.com