Calcio risultati Serie A Roma Champions nel mirino

Nella giornata 34 di Serie A, il Bologna ha perso in casa contro la Roma con il risultato di 0-2. La partita si è svolta recentemente, e i risultati hanno aggiornato la classifica del campionato. La partita si è conclusa con la vittoria della Roma, che punta a qualificarsi per la Champions League. La classifica aggiornata mostra la posizione delle squadre dopo questa giornata di gare.

Roma, 25 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 34esima giornata di serie A dopo Bologna-Roma 0-2 34.a giornata Napoli-Cremonese 4-0,Parma-Pisa 1-0; Bologna-Roma 0-2; ore 20.45 Verona-Lecce. Domenica 26 aprile, ore 12.30 Fiorentina-Sassuolo; ore 15 Genoa-Como; ore 18 Torino-Inter; ore 20.45 Milan-Juventus. Lunedi 27 aprile, ore 18.30 Cagliari-Atalanta; ore 20.45 Lazio-Udinese. Classifica: Inter 78, Napoli 69, Milan 66, Juventus 63, Roma 61, Como 58, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Sassuolo 45, Udinese 43, Parma 42, Torino 40, Genoa 39, Fiorentina 36, Cagliari 33, Cremonese, Lecce 28, Verona, Pisa 18. 35ª giornata – Venerdì 1 maggio, ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it COMEBACK Ke Eropa! ATLETICO Gaet Darwin NUNEZKING MU Makin KonsistenGak GUNA,Mount Pindah Ke Villa Notizie correlate Leggi anche: Calcio, risultati di serie A: Roma quarta Leggi anche: Calcio, risultati serie A: Roma al quinto posto Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calcio, risultati Serie A, Napoli blinda la Champions; Corsa Champions, si apre la lotta per il 3° e 4° posto: ora anche il Milan rischia; Calcio, risultati Serie A: il Como frena nella corsa Champions; Serie A, il calendario della lotta Champions. Juve, Como, Roma: chi arriva quarta?. Calcio, risultati Serie A, Roma Champions nel mirinoRoma, 25 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 34esima giornata di serie A dopo Bologna-Roma 0-2 34.a giornata Napoli-Cremonese 4-0,Parma-Pisa 1-0; Bologna-Roma 0-2; ore 20.45 Ver ... askanews.it RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: AL DALL’ARA DECIDONO MALEN E EL AYNAOUIRisultati Serie A, classifica: la Roma va a Bologna per tenere vive le speranze di quarto posto, il Lecce rischia tantissimo a Verona. ilsussidiario.net La Roma sbanca il Dall’Ara con i gol di Malen ed El Aynaoui e vola momentaneamente a -2 dal quarto posto, con tre punti di vantaggio sul Como. I giallorossi possono ancora credere nella Champions - facebook.com facebook Serie A, la Roma tiene vive le speranze Champions con la vittoria a Bologna: la classifica aggiornata x.com