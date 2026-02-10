Calcio risultati di serie A | Roma quarta

La Roma batte 2-0 il Cagliari e si prende il quarto posto in classifica. La partita si è giocata senza grandi sorprese, con i giallorossi che hanno controllato il risultato e conquistato tre punti importanti. La squadra di Mourinho ora guarda avanti con più fiducia, mentre il Cagliari resta a rischio zona retrocessione. La prossima giornata si prospetta ancora più intensa.

Roma, 9 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Roma-Cagliari 2-0 Ventiquattresima giornata: Verona-Pisa 0-0, Genoa-Napoli 2-3, Fiorentina-Torino 2-2, Bologna-Parma 0-1, Lecce-Udinese 2-1, Sassuolo-Inter 0-5, Juventus-Lazio 2-2, Atalanta-Cremonese 2-1, Roma-Cagliari 2-0. 18 febbraio ore 20.45 Milan-Como. Classifica: Inter 58, Milan 50, Napoli 49, Juventus, Roma 46, Como 41, Atalanta 39, Lazio 33, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese e Genoa 23, Lecce 21, Fiorentina 18, Pisa e Verona 15. Venticinquesima giornata (13-16 febbraio): Venerdì 13 febbraio ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ecco un aggiornamento sui risultati e la classifica di Serie A dopo la diciassettesima giornata.

Dopo la ventunesima giornata di Serie A, la Roma si trova al quarto posto in classifica, grazie alla vittoria per 2-0 contro il Torino.

Argomenti discussi: Serie A, Sassuolo-Inter 0-5 e Juve-Lazio 2-2. Parma e Lecce ok. VIDEO; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 24ª giornata; Doumbia ribalta il Frosinone: il big match di Serie B va al Venezia. Il Palermo supera l'Empoli; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite.

Serie A, Atalanta-Cremonese 2-1. La Roma batte il Cagliari 2-0. HIGHLIGHTS

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Doppio Malen! Diretta gol live score 24^ giornata (oggi 9 febbraio 2026)

