Calcio risultati serie A | Roma al quinto posto

La Roma perde 1-0 contro l’Udinese e scivola al quinto posto in classifica. La partita si è giocata ieri pomeriggio e ha lasciato i tifosi giallorossi delusi. La squadra di Mourinho cerca di rialzarsi dopo questa sconfitta, mentre l’Udinese conquista tre punti importanti in casa. La prossima giornata si gioca martedì sera, con altri incontri da seguire.

Roma, 2 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Udinese-Roma 1-0 Ventitreesima giornata: Lazio-Genoa 3-2, Pisa-Sassuolo 1-3, Napoli-Fiorentina 2-1, Cagliari-Verona 4-0, Torino-Lecce 1-0, Como-Atalanta 0-0, Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juventus 1-4, Udinese-Roma 1-0, martedì 3 febbraio ore 20.45 Bologna-Milan. Classifica: Inter 55, Milan 47, Napoli 46, Juventus 45, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 26, Parma, Cremonese e Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa e Verona 14. Ventiquattresima giornata: venerdì 6 febbraio ore 20.

