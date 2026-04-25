Calcio negato | il Tar blocca la giovane calciatrice con un solo occhio

Il Tar di Milano ha respinto il ricorso di una giovane calciatrice con un deficit visivo, confermando il divieto medico di praticare il calcio. La decisione è stata presa per evitare possibili danni permanenti all’occhio rimasto. La giocatrice, che ha un solo occhio, non potrà continuare a partecipare alle attività calcistiche, secondo quanto stabilito dal tribunale. La questione riguarda la tutela della salute e la sicurezza dell’atleta.

? Cosa sapere Il Tar di Milano respinge il ricorso della giovane calciatrice con deficit visivo.. Il tribunale conferma il divieto medico per prevenire danni permanenti all'occhio unico.. Il Tribunale Amministrativo respinge il ricorso presentato dai genitori di una giovane milanese per ottenere l’idoneità agonistica al calcio, bloccando così la possibilità per l’adolescente di tornare in campo nonostante la patologia oculare. A Milano, la volontà di una ragazza di praticare sport a livello competitivo si è scontrata con un limite invalicabile dettato dalla salute. La giovane, che ha subito un intervento chirurgico all’occhio durante l’infanzia, presenta oggi un campo visivo ridotto, essendo in grado di vedere attraverso un solo occhio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio negato: il Tar blocca la giovane calciatrice con un solo occhio Notizie correlate Vuole giocare a calcio, ma non riceve il certificato perché vede da un occhio solo: il dramma di una giovane milaneseA Milano, una ragazza adolescente con una grave patologia oculare non ha ottenuto il certificato medico per l’attività agonistica nel calcio. Sostegno scolastico negato, il TAR annulla il PEI e obbliga la scuola a coprire intero orario per alunna con disabilità graveIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, con sentenza n.