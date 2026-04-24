Una ragazza adolescente di Milano, affetta da una grave patologia oculare che le limita la vista a un occhio, non ha potuto ricevere il certificato medico necessario per partecipare a partite di calcio agonistico. La sua richiesta è stata respinta a causa di questa condizione, che le impedisce di ottenere il documento richiesto per l’attività sportiva. La vicenda mette in luce le difficoltà che alcune giovani atlete devono affrontare per seguire le loro passioni sportive.

A Milano, una ragazza adolescente con una grave patologia oculare non ha ottenuto il certificato medico per l’attività agonistica nel calcio. La giovane, operata a un occhio durante l’infanzia, presenta un campo visivo ridotto a un solo occhio. La sua storia è stata raccontata dal Corriere della Sera: i medici hanno rifiutato di firmare l’idoneità, ritenendo troppo elevato il rischio legato a eventuali urti o colpi durante il gioco, che potrebbero avere conseguenze gravi. I genitori hanno presentato ricorso al Tar, sostenendo la possibilità di utilizzare occhiali protettivi durante le partite. Il tribunale amministrativo, però, ha respinto la richiesta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vuole giocare a calcio, ma non riceve il certificato perché vede da un occhio solo: il dramma di una giovane milanese

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