Calcio il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva | Sono sereno

Il designatore degli arbitri di Serie A e B è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di concorso in frode sportiva. L’indagine riguarda alcuni episodi della stagione 202425. Nonostante la situazione, Rocchi ha dichiarato di sentirsi sereno. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo del calcio, con l’attenzione rivolta alle eventuali implicazioni di questa indagine.

(Adnkronos) – Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, indagato dalla Procura di Milano, a quanto si apprende, per concorso in frode sportiva, in relazione ad alcuni episodi della stagione 202425. Nelle scorse ore gli sarebbe stato notificato un avviso di garanzia. L'inchiesta è condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

BOMBA NUCLEARE ARBITRI: ROCCHI INDAGATO! Caos VAR, Inter-Verona è frode sportiva

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