Blitz dei NAS nelle macellerie laboratorio chiuso per sporcizia e 150 kg di carne sequestrati

I carabinieri del NAS di Latina hanno effettuato un blitz nelle macellerie di Frosinone. Durante l’operazione hanno riscontrato sporcizia diffusa, frigoriferi arrugginiti e carne senza documenti certi. In un laboratorio hanno sequestrato 150 chili di carne e chiuso il locale per irregolarità. La situazione è risultata molto preoccupante, con condizioni igieniche che non rispettano le norme di sicurezza.

Sporcizia diffusa, frigoriferi arrugginiti e carne di cui era impossibile stabilire la provenienza. È il quadro preoccupante emerso dall'ultima operazione dei Carabinieri del NAS di Latina, che nei giorni scorsi hanno passato al setaccio macellerie e laboratori di lavorazione carni tra Frosinone.

