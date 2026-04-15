Calcio a 5 Genzano a segno contro CDM Futsal nell’anticipo del 26mo turno di Serie A

Nel match di anticipo del 26º turno di Serie A di calcio a 5, la squadra di Genzano ha ottenuto una vittoria contro il CDM Futsal al PalaCesaroni. La partita ha visto due formazioni con obiettivi differenti, ma l’incontro si è distinto per l’intensità delle azioni e l’impegno delle squadre in campo. La sfida si è conclusa con un risultato positivo per i padroni di casa.

Al PalaCesaroni è andato in scena l’anticipo dal peso specifico diverso per le due squadre, ma non per questo privo di intensità. L’ Ecocity Genzano fa il suo dovere e supera per 4-2 la CDM Futsal nella 26ª giornata della Serie A di calcio a 5 2025-2026, rafforzando così la propria posizione in zona playoff. Per i liguri, già condannati alla retrocessione, resta comunque una prestazione dignitosa, giocata con carattere fino all’ultimo. La partita si mette subito sui binari giusti per i padroni di casa, che nel primo tempo riescono a costruire un vantaggio importante. Dopo una fase iniziale piuttosto equilibrata, è Barra a rompere l’equilibrio al 14’, trovando il gol con un destro potente che non lascia scampo a Politano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5, Genzano a segno contro CDM Futsal nell’anticipo del 26mo turno di Serie A Notizie correlate Calcio, tris della Roma all’Olimpico contro il Pisa: Malen scatenato nell’anticipo del 32° turno di Serie AAllo Stadio Olimpico la Roma ritrova il sorriso nella 32ª giornata di Serie A, lasciandosi alle spalle la pesante battuta d’arresto contro l’Inter. Calcio a 5, L84 piega Sandro Abate nell’anticipo del 24° turno di Serie ALa L84 ritrova subito il sorriso e lo fa con una prestazione autoritaria davanti al proprio pubblico. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scheda squadra Ecocity Genzano; Serie A Femminile, Coppa Italia: CMB-TikiTaka Francavilla e Okasa Falconara-Women Roma le semifinali di Genzano; Scheda squadra Ecocity Genzano; Genzano capitale del futsal femminile: al PalaCesaroni oggi le semifinali della Coppa Italia, domani la finalissima. Serie A KINTO, ritorno col botto: L84-Feldi SKY Match. Sala Consilina-Sandro Abate, più che un derbyDopo la sosta per la storica amichevole dell'Italfutsal co la Germania, riecco la regular season del calcio a 5 ... corrieredellosport.it Genzano capitale del futsal femminile: al PalaCesaroni oggi le semifinali della Coppa Italia, domani la finalissimaDopo l’avvio con 600 studenti, oggi doppia sfida per la Final Eight: ingresso gratuito Il Palazzetto dello Sport Gino Cesaroni di Genzano di Roma si ... castellinotizie.it +++ CATANIA, UFFICIALE L'ESONERO DI VIALI +++ LA NOTA https://qds.it/calcio-catania-torna-domenico-toscano-addio-viali/ facebook Più di una partita di calcio. Più di un derby. Più di una rivalità #RiverPlate #BocaJuniors è un appuntamento con la storia che, anche questa volta, si riscrive in diretta su #Sportitalia Domenica alle 22:00 x.com