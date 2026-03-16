Calcio Seconda | vittorie pesanti per le pisane

Nella venticinquesima giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G, sono state registrate sei vittorie e due pareggi. Le squadre coinvolte hanno conquistato punti importanti nel corso della giornata, con risultati che hanno segnato il proseguimento del campionato. I match si sono disputati in diverse località del girone, offrendo spettacolo e tensione tra le formazioni in campo.

Pisa 16 marzo 2026 – La venticinquesima giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G, vede sei vittorie e due pareggi. Tre vittorie interne e tre vittorie esterne, venti reti realizzate nelle otto sfide. A cinque giornate dalla fine della stagione regolare il Crespina è primo con cinquantasette punti, nove in più della inseguitrice Corazzano. Il Crespina pareggia 2 – 2 in trasferta sul campo del Ponte a Cappiano, ma il Corazzano non ne approfitta battuto 1 – 0 a Porta a Lucca. La rete del giallorosso Bahiti regala tre punti pesantissimi e porta il Porta a Lucca ad un punto dalla salvezza diretta: per il Corazzano è un colpo probabilmente decisivo nell’inseguimento al Crespina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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