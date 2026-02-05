Neve e piene dei fiumi | diramata l’allerta meteo

L’Emilia-Romagna si prepara a fronteggiare un’ondata di maltempo che non dà tregua. La neve copre le zone più alte, mentre i fiumi sono in piena, con l’acqua che rischia di straripare in diverse aree. Le autorità hanno diramato un allerta meteo per tutta la regione, invitando i cittadini a mantenere alta l’attenzione e a rispettare le indicazioni di sicurezza. Le squadre di emergenza sono già in azione per monitorare i corsi d’acqua e intervenire in caso di bisogno.

Continua l'ondata di maltempo che negli ultimi giorni si è abbattuta su gran parte dell'Emilia-Romagna. Per la giornata di domani, venerdì 6 febbraio, la Regione e l'Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) hanno diramato una allerta meteo di colore giallo.

