Cairo sorride all’Italia junior | Montani domina Piazza completa la doppietta Tanfoglio sale sul podio

La Coppa del Mondo junior di trap al Cairo si è conclusa con risultati positivi per gli atleti italiani. Nella prova femminile, gli italiani hanno ottenuto una doppietta, mentre nella competizione maschile uno dei rappresentanti è salito sul podio. La squadra, guidata dal direttore tecnico, ha mostrato una buona performance, confermando la presenza di giovani talenti nel settore. La giornata ha portato soddisfazioni per l’Italia in una gara internazionale.

La Coppa del Mondo junior di trap al Cairo consegna all’Italia una giornata di altissimo livello. Gli azzurrini chiudono con una splendida doppietta nella prova femminile e con un podio anche la maschile, confermando subito la qualità del gruppo guidato dal direttore tecnico Marco Conti. A prendersi la scena sono state Martina Montani, oro tra le donne, Camilla Stella Piazza, argento, e Francesco Tanfoglio, bronzo tra gli uomini. Nel trap individuale femminile l’Italia ha dominato. Martina Montani ha conquistato la vittoria firmando anche il nuovo record del mondo junior in finale con 2630, davanti alla compagna di squadra Camilla Stella Piazza, seconda con 2230.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Tiro a volo, doppietta azzurra nel trap femminile in Coppa del Mondo junior a Il CairoGran risultato per l’Italia del trap a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa di Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a volo: nella gara femminile... Doppietta d’oro al Cairo: il Frascati Scherma domina la Coppa del MondoIl prestigio internazionale del Frascati Scherma si è rinnovato con un successo collettivo di altissimo livello durante il fine settimana scorso in...