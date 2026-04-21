Doppietta d’oro al Cairo | il Frascati Scherma domina la Coppa del Mondo

Lo scorso fine settimana in Egitto, il Frascati Scherma ha portato a casa due vittorie nella Coppa del Mondo. La squadra italiana ha ottenuto risultati di rilievo, confermando la propria presenza tra le migliori al mondo. La competizione si è svolta al Cairo, attirando atleti da diverse nazioni e offrendo un palcoscenico di grande livello per le prove di scherma.

Il prestigio internazionale del Frascati Scherma si è rinnovato con un successo collettivo di altissimo livello durante il fine settimana scorso in Egitto. Al Cairo, le prove a squadre della Coppa del Mondo Assolute di fioretto hanno l’oro essere conquistato sia dal team femminile che da quello maschile della Nazionale, con atleti della realtà di Frascati protagonisti assoluti di questa doppietta trionfale. L’oro del fioretto tra dominio di squadra e prestazioni individuali al Cairo. La competizione egiziana ha regalato momenti di grande intensità tecnica, dove la forza del gruppo ha prevalso sulle singole ambizioni. Nel settore femminile,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Doppietta d’oro al Cairo: il Frascati Scherma domina la Coppa del Mondo Notizie correlate Scherma, l’Italia firma la doppietta in Coppa del Mondo! Le azzurre dominano il fioretto a Il CairoL’Italia concede il bis e, pochi minuti dopo la vittoria del quartetto maschile, si impone anche nella prova a squadre del fioretto femminile nella... Leggi anche: Frascati Scherma, trionfo a squadre in Coppa del Mondo per Errigo, Bianchi e Marini Una raccolta di contenuti Frascati Scherma: la squadra di sciabola maschile sale in A1 e quella di spada maschile resta in A2Frascati (Rm) – Un fine settimana dedicato ai campionati italiani a squadre dalla serie A2 alla C. Il Frascati Scherma ha seguito con interesse il comportamento di tre gruppi nella kermesse andata in ... romatoday.it Frascati Scherma: Saioni, Pasqua e Alteri trionfano al campionato regionale Gold AssolutoTre nuovi campioni regionali per il Frascati Scherma. Nello scorso fine settimana, a Veroli (in provincia di Frosinone), si è tenuta la kermesse che assegnava i titoli nel Lazio per la categoria ... romatoday.it