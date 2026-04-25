Cagliari sorride all’Italia | Caforio regina di spada ma il podio sfuma per un soffio nel fioretto

A Cagliari si sono svolti i primi giorni degli Europei Under 23 di scherma, con l’Italia che ha conquistato il titolo continentale nella categoria spada grazie a una concorrente. Tuttavia, nel fioretto, la rappresentante azzurra ha sfiorato il podio, arrivando a pochi passi dal raggiungerlo. L’evento ha visto protagonisti giovani atleti e ha regalato momenti di grande intensità.

La prima giornata degli Europei Under 23 di Cagliari regala all’Italia una campionessa continentale e tante sensazioni forti. A prendersi la scena è Gaia Caforio, che conquista il titolo europeo nella spada femminile e fa risuonare l’inno di Mameli sulle pedane sarde. Nelle altre due gare individuali di giornata, invece, arrivano i successi francesi con Louis Pradel nel fioretto maschile ed Evan Fraboulet nella sciabola maschile, mentre gli azzurri restano più volte a ridosso delle medaglie. Per Gaia Caforio è un trionfo che pesa tantissimo. La torinese dell’Aeronautica Militare, sesta dopo i gironi, ha costruito il suo cammino superando Shukurov 15-8, Gachalyi 15-9 e Julia Caron 15-8, prima di piegare in semifinale l’ucraina Emily Conrad al minuto supplementare per 12-11.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Short track: argento Italia, oro sfuma per un soffioLa staffetta femminile italiana di short track ha conquistato l’argento ai Mondiali del 14 marzo 2026, mancando l’oro per una frazione di secondo in... Argentina regina dell’hockey: l’Italia cede per un soffio in finaleL’Argentina ha conquistato la settantesima edizione della Coppa delle Nazioni 2026 di hockey su pista, prevalendo in finale su un’Italia che ha... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Cagliari-Atalanta, arbitra Sacchi: i precedenti; Inter vs Cagliari Pronostico: Anteprima e Analisi | Serie A 17-04-2026; Inter-Cagliari, il sogno dello sgambetto alla capolista nella notte di San Siro; Pronostico Inter-Cagliari, quote 33ª giornata Serie A 2025/26. Cagliari, prosegue il lavoro ad Assemini: ancora out Pavoletti e MazzitelliIl Cagliari ha riaperto i cancelli di Assemini per iniziare la preparazione alla delicata sfida contro l’Atalanta, in programma lunedì alle 18.30 all’Unipol Domus. Un appuntamento importante per i ros ... calciocasteddu.it RABBIA ADOLESCENTE Dopo Cagliari soldout del tour genitori anche a Sassari. Un pensiero dalla serata. “Mentre il bambino si apre, l’adolescente si chiude. Mentre il bambino sorride, l’adolescente si indurisce. Questa chiusura viene vissuta come un fal - facebook.com facebook Il punto della situazione in casa Atalanta in vista della sfida contro il Cagliari x.com