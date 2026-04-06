Argentina regina dell’hockey | l’Italia cede per un soffio in finale

L’Argentina ha vinto la settantesima edizione della Coppa delle Nazioni 2026 di hockey su pista, battendo in finale l’Italia dopo una partita molto combattuta. L’Italia ha lottato fino all’ultimo istante, ma alla fine ha dovuto arrendersi per un soffio. La finale si è svolta senza ulteriori dettagli sui punteggi o sugli eventi specifici della partita.

L’Argentina ha conquistato la settantesima edizione della Coppa delle Nazioni 2026 di hockey su pista, prevalendo in finale su un’Italia che ha combattuto fino all’ultimo istante. La formazione azzurra, guidata da Alessandro Bertolucci, ha mostrato una tenuta notevole durante tutto il weekend di gara. Nonostante il risultato finale non sia stato favorevole, le prestazioni collettive pongono le basi per un percorso di crescita costante nella stagione imminente. Il peso dei dettagli e la cronaca del match. La partita è rimasta in equilibrio per gran parte del tempo, finché al minuto 17:06 Danilo Rampulla Velasquez non ha sbloccato la situazione con un tiro potente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Argentina regina dell’hockey: l’Italia cede per un soffio in finale Hockey pista, Coppa delle Nazioni: l’Italia batte la Spagna ed è in finale! Ostacolo ArgentinaLa Coppa delle Nazioni vede ancora l’Italia come protagonisti assoluti del torneo: gli Azzurri vincono ancora e si qualificano per la finale Ci... Hockey pista: l’Italia lotta, ma la Coppa delle Nazioni va all’Argentina. Azzurri sconfitti con onore in finaleUna buonissima Italia lotta a lungo, ma poi è costretta a cedere il passo all’Argentina nella Finale valida per la Coppa delle Nazioni 2026,...