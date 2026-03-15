Short track | argento Italia oro sfuma per un soffio

La staffetta femminile italiana di short track ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali del 14 marzo 2026, dopo una finale combattuta. L’Italia ha perso l’oro di un soffio a causa di un sorpasso olandese negli ultimi metri. La gara si è svolta con le atlete italiane che hanno dato il massimo fino alla fine, ma non sono riuscite a conquistare il primo posto.

La staffetta femminile italiana di short track ha conquistato l’argento ai Mondiali del 14 marzo 2026, mancando l’oro per una frazione di secondo in una finale mozzata da un sorpasso olandese negli ultimi metri. Il quartetto composto da Elisa Confortola, Arianna Sighel, Chiara Betti e Gloria Ioriatti ha dimostrato una condotta di gara magistrale, portando la squadra azzurra in testa prima che Xandra Velzeboer si inserisse all’interno e resistesse all’assalto della valtellinese fino alla linea d’arrivo. Questo risultato segna il ritorno delle medaglie individuali e di staffetta per i colori nazionali dopo un’assenza di ventisette anni nei campionati iridati, confermando un momento storico per lo sport italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Short track: argento Italia, oro sfuma per un soffio Articoli correlati Short track, staffetta femminile: è argento per l’ItaliaUn’Italia d’argento dietro soltanto alla Corea: bravissime le azzurre, ecco com’è andata la finalissima di short track sui tremila metri. Italia ancora a medaglia: bronzo nella staffetta short track, sfuma il bis femminileNella terzultima giornata dei Giochi invernali, l’Italia riesce ad arricchire ancora il proprio medagliere. Una selezione di notizie su Short track Temi più discussi: Campionati del mondo di short track 2026: programma, orari e dove vedere le gare dell'Italia in diretta tv e streaming; Mondiali 2026 - L'Italia si prende l'argento nella staffetta femminile sui 3000m: rivivi il finale di gara; Short Track, nel weekend i Mondiali di Montreal con 10 italiani; Elisa Zendri freccia d’argento: la trentina fa faville ai Virtus World Short Track Championships 2026. Una bella Italia è d’argento nella staffetta femminile ai Mondiali. La vittoria sfuma per pochissimoSi chiude con una meravigliosa medaglia d'argento la seconda giornata dei Mondiali di short track per l'Italia. La staffetta femminile azzurra non ... oasport.it L’Italia si sblocca subito ai Mondiali di short track. Nadalini è d’argento nei 1500 metriPrima finale e subito prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di short track in corso di svolgimento a Montreal. A sbloccare la squadra azzurra ci ha ... oasport.it Arrivano le prime medaglie dai Mondiali di Short Track a Montreal, in Canada. A conquistarla la medaglia d'Oro e di Bronzo nelle staffette a Milano Cortina che nei 1500 m si porta a casa la Medaglia vista la squalifica di Corey. E non finisce qui. I nostri Azzurri - facebook.com facebook QUALITÀ Partono bene i Mondiali di short track a Montréal! Dopo la prima giornata di qualificazioni in Canada, tutte le nostre staffette conquistano la semifinale… E ottime prove azzurre anche a livello individuale! Nella serata italiana le prime finali, x.com