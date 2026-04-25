Cagliari-Atalanta lunedì 27 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Lunedì 27 aprile 2026 alle 18:30 si gioca Cagliari-Atalanta, una partita valida per il campionato. L’Atalanta arriva dall’eliminazione in Coppa Italia e punta a tornare sulla scena del massimo torneo nazionale. Le formazioni sono state annunciate e le quote dei bookmaker sono state pubblicate. Si tratta di una sfida tra due squadre che cercano punti importanti in classifica.

L’Atalanta fa visita al Cagliari lunedì pomeriggio e vuole tornare a concentrarsi sul campionato dopo la delusione del mancato approdo alla finale di Coppa Italia. La Dea si trova in ottava posizione e nello scorso weekend ha fallito la chance di accorciare sulla Roma non riuscendo ad andare oltre il pari nello scontro diretto con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cagliari-Atalanta (lunedì 27 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Atalanta-Cremonese (lunedì 09 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiL’Atalanta, dopo aver centrato la semifinale di Coppa Italia battendo la Juventus in settimana, torna a concentrarsi sul campionato e lunedì ospita... Swansea-Middlesbrough (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiDopo aver conquistato solo due punti nelle ultime quattro giornate, e aver perso lo scontro diretto contro il Millwall venerdì sera, il Middlesbrough... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cagliari-Atalanta: info tagliandi del settore ospiti; Cagliari-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Cagliari-Atalanta, i biglietti: due fasi di vendita; Dove vedere Cagliari-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Cagliari-Atalanta, si va verso il forfait di capitan Pavoletti e MazzitelliCagliari che scenderà in campo lunedì 27 aprile contro l'Atalanta (ore 18:30); occasione ghiotta dopo la sconfitta della Cremonese a Napoli ... cagliaripad.it Cagliari-Atalanta, i precedenti: bilancio in favore dei rossoblù, ma il trend è negativoIl Cagliari si prepara a un impegno tutt’altro che semplice: lunedì alla Unipol Domus arriva un’Atalanta insidiosa e in piena corsa. La formazione guidata da Raffaele Palladino sta mantenendo un ritmo ... calciocasteddu.it Nel posticipo della 34a giornata tra #Cagliari e #Atalanta non ci sarà l’atteso duello sulla fascia tra i gioielli delle giovanili di #Zingonia. I dettagli su #zonamistamagazine x.com La Domus verso il sold-out per Cagliari Atalanta - facebook.com facebook