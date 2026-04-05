Swansea-Middlesbrough lunedì 06 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Lunedì 6 aprile 2026 alle 18:30 si disputerà la partita tra Swansea e Middlesbrough. Dopo aver ottenuto due punti nelle ultime quattro partite e aver perso uno scontro diretto contro il Millwall venerdì sera, il Middlesbrough si trova fuori dalla zona di promozione diretta. Ora dovrà cercare di recuperare posizioni nelle sei giornate rimanenti della stagione regolare.

Dopo aver conquistato solo due punti nelle ultime quattro giornate, e aver perso lo scontro diretto contro il Millwall venerdì sera, il Middlesbrough è uscito dalla zona di promozione diretta e ora dovrà cercare di riprenderla nelle sei giornate che mancano alla fine della stagione regolare. Lo Swansea però dovrebbe sapere che la crisi degli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Swansea-Middlesbrough (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Juventus-Genoa (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiLa Juventus riprende la corsa al quarto posto dopo la pausa nazionali ripartendo dal turno casalingo contro il Genoa. Leggi anche: Udinese-Como (lunedì 06 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici Argomenti più discussi: Swansea City vs Middlesbrough Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Championship 06-04-2026; Pronostico Swansea - Middlesbrough - Quote & Statistiche - 6 aprile 2026, Championship, Inghilterra; Swansea City - Middlesbrough FC Pronostico e confronto quote 06.04.2026; Pronostico Swansea-Middlesbrough 6 Aprile 2026: 41ª Giornata di Championship. Championship: il Coventry vince in Galles nel posticipo e scappa a undici punti sul terzo posto FULL TIME Swansea City 0-3 Coventry City Matt Grimes ha segnato contro il suo vecchio club, trascinando il Coventry City verso un altro passo impor facebook