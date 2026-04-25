A Cagliari, circa cinquemila persone hanno partecipato a una manifestazione in occasione del 25 aprile, organizzata da Anpi e CGIL. Il corteo ha sfilato per le strade della città, portando in piazza richieste di pace e di rispetto della Costituzione. Tra i temi principali ci sono stati la situazione in Ucraina, Palestina e Iran, con i manifestanti che hanno espresso il loro desiderio di una soluzione pacifica ai conflitti.

? Cosa sapere Cagliari, 25 aprile: cinquemila persone in corteo con Anpi e CGIL per la Liberazione.. I manifestanti chiedono pace per Ucraina, Palestina e Iran e difesa della Costituzione.. Cagliari, 25 aprile 2026: circa cinquemila persone hanno occupato le strade della città per il corteo dedicato alla Liberazione, unendo la memoria storica alle istanze politiche attuali tra richieste di pace e difesa dei diritti. La manifestazione, nata dalla collaborazione tra l’Associazione nazionale partigiani-Anpi, le altre sigle dei partigiani e la CGIL, ha una partecipazione massiccia di giovani. Il percorso attraverso le vie principali del centro ha portato i manifestanti verso Piazza del Carmine, dove l’evento si è concluso con l’esecuzione del canto Bella ciao dopo una serie di interventi in platea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, 5mila in strada: la Resistenza chiama pace e diritti

Notizie correlate

25 aprile, Mattarella: “Momento di coesione nazionale, nel ricordo della Resistenza l’Italia ribadisce l’impegno per pace e diritti”Il 25 aprile è un momento di “riflessione collettiva e di coesione nazionale” e nel ricordo della Resistenza l’Italia ribadisce il suo impegno “in...

Leggi anche: Guinea Equatoriale, carcere di Bata. La resistenza di papa Leone XIV è eroica. Ma ha un limite. E pace o non pace alla fine fa una strage di zanzare – Il video