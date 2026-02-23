Cadute e malori | doppio intervento dell' elicottero sulle piste da sci

Un malore ha causato l’intervento di un elicottero sui Piani di Bobbio, dove è stato soccorso un uomo di 51 anni. Poco dopo mezzogiorno, un secondo intervento è stato necessario per un’altra persona che è caduta sulle piste. L’elicottero di Areu ha trasportato i soccorritori in entrambe le occasioni. L’area è stata evacuata rapidamente per garantire l’assistenza. Non si conoscono ancora le condizioni di salute dei coinvolti.

Doppio intervento dell'elicottero di Areu sulle piste da sci dei Piani di Bobbio. Il primo in ordine temporale è avvenuto poco dopo mezzogiorno in località Valtorta, per soccorrere un uomo di 51 anni vittima di un malore. Dopo l'intervento degli addetti delle piste, a Bobbio si è portato l'elicottero decollato da Bergamo. L'équipe sanitaria a bordo ha preso in carico il 51enne per il successivo trasporto in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nuova chiamata intorno alle 13.30 sempre in Valtorta per l'infortunio che ha coinvolto una donna di 51 anni.