29 sindaci | scambiano il Fosmit per salvare servizi montani

Una delegazione di ventinove sindaci marchigiani si è recata presso la sede del governatore per discutere sui criteri che determinano lo status dei comuni montani. I sindaci hanno chiesto di rivedere le modalità di classificazione, scambiando il Fosmit come strumento per tutelare i servizi nelle aree montane. L'incontro è avvenuto in un contesto di confronto diretto tra le parti coinvolte.

Una delegazione di ventinove sindaci marchigiani si è recata presso la sede del governatore Francesco Acquaroli per negoziare una nuova definizione dei criteri che regolano lo status dei comuni montani. L'incontro, avvenuto il 11 marzo 2026, ha prodotto un accordo preliminare in cui i comuni esclusi rinunciano alle risorse del Fosmit pur di mantenere le altre agevolazioni previste dalla normativa vigente. La situazione nasce dall'entrata in vigore del nuovo decreto collegato alla legge voluta dal ministro Roberto Calderoli, che ha modificato la mappa amministrativa della regione escludendo diversi centri abitati dalle tutele speciali. I rappresentanti locali hanno richiesto modifiche urgenti per evitare il collasso dei servizi essenziali nelle zone collinari e montane.