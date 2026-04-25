Cade nel dirupo mentre raccoglie asparagi 52enne morto a Teggiano nel Salernitano

Un uomo di 52 anni è morto nel Vallo di Diano, tra Sassano e Teggiano, nel Salernitano, dopo essere caduto in un dirupo mentre raccoglieva asparagi insieme a un amico. I soccorsi sono stati chiamati sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo. La vittima è stata trovata nel dirupo e le operazioni di recupero sono durate diverse ore.

Un 52enne è deceduto nel Vallo di Diano, tra Sassano e Teggiano (Salerno): è caduto in un dirupo mentre era con un amico a raccogliere asparagi, inutili i soccorsi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cade nel dirupo mentre raccoglie asparagi: soccorso. Malore per la figlia che era con luiLastra a Signa (Firenze), 15 marzo 2026 – Paura nella giornata di domenica in una zona di campagna piuttosto impervia nel comune di Lastra a Signa. Cade in una scarpata mentre cerca asparagi: trovato morto dai soccorritoriLe ricerche di una persona scomparsa nel territorio di Nocera Umbra, iniziate nella notte di ieri, hanno avuto un esito tragico: purtroppo, l'uomo di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Motociclista cade nel dirupo: salvato dalla fitta vegetazione; Uomo cade da un dirupo e muore. Incidente sul lavoro, si indaga sulla dinamica; Lezzeno, cade con la moto giù nel dirupo ma resta appeso nel vuoto: salvato da vigili del fuoco e soccorso alpino; INCIDENTE ALLA SACRA DI SAN MICHELE: CICLISTA CADE NEL DIRUPO, INTERVIENE L’ELISOCCORSO. Cade in dirupo mentre raccoglie asparagi, muore nel SalernitanoUn uomo di circa 50 anni, originario di Teggiano, è morto dopo essere precipitato in un dirupo in un'area montana tra Sassano e Teggiano, nel Vallo di Diano (Salerno). (ANSA) ... ansa.it Cade nel dirupo mentre raccoglie asparagi, 52enne morto a Teggiano, nel SalernitanoUn 52enne è deceduto nel Vallo di Diano, tra Sassano e Teggiano (Salerno): è caduto in un dirupo mentre era con un amico a raccogliere asparagi, inutili ... fanpage.it Cade a proposito. Oggi su Tuttolibri de La Stampa parlo di "Fiori in soffitta" di V.C. Andrews, vecchio e inquietante best seller oggi riproposto da e/o. Qui c'è una madre cattiva, a dirla spiccia: in realtà c'è un disastro di relazioni familiari che le preesiste e che la - facebook.com facebook