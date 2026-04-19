Cade in una scarpata mentre cerca asparagi | trovato morto dai soccorritori

Un uomo di 86 anni, scomparso nel territorio di Nocera Umbra, è stato trovato morto dopo essere caduto in una scarpata mentre cercava asparagi. Le ricerche, avviate nella notte precedente, si sono concluse con il ritrovamento del corpo all’interno di un’area boschiva. I soccorritori intervenuti sul posto hanno recuperato il corpo senza vita. La Polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.