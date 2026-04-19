Cade in una scarpata mentre cerca asparagi | trovato morto dai soccorritori
Un uomo di 86 anni, scomparso nel territorio di Nocera Umbra, è stato trovato morto dopo essere caduto in una scarpata mentre cercava asparagi. Le ricerche, avviate nella notte precedente, si sono concluse con il ritrovamento del corpo all’interno di un’area boschiva. I soccorritori intervenuti sul posto hanno recuperato il corpo senza vita. La Polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.
Le ricerche di una persona scomparsa nel territorio di Nocera Umbra, iniziate nella notte di ieri, hanno avuto un esito tragico: purtroppo, l'uomo di 86 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'area boschiva. La task force dei soccorritori era entrata in azione intorno alle 20 di ieri sera.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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