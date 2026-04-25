Cade in moto alla rotonda sulla 45 50enne all' ospedale

Un uomo di 50 anni è stato trasportato all'ospedale dopo essere caduto dalla moto alla rotonda di Pittolo, lungo la Statale 45, nella serata di sabato 25 aprile. L'incidente si è verificato tra Piacenza e Quarto e ha coinvolto un motociclista di origine piacentino. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e trasferire il ferito in ospedale.

Un piacentino 50enne è finito all'ospedale nella serata di sabato 25 aprile dopo una caduta in moto alla rotonda di Pittolo lungo la Statale 45, tra Piacenza e Quarto. Sul posto i vigili del fuoco, l'ambulanza Cri e l'automedica. L'uomo ha riportato alcune contusioni e traumi ma le sue condizioni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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