Cade a terra dopo un malore in casa 50enne trasportato in ospedale in gravi condizioni

Un uomo di 50 anni è stato portato d’urgenza in ospedale dopo aver avuto un malore in casa. È successo ieri nel tardo pomeriggio in un appartamento di via Giordano Bruno. La Croce Gialla è intervenuta subito e ora l’uomo si trova in gravi condizioni.

Ad allertare i soccorsi una persona che era con lui nell'appartamento, tra le ipotesi del malore l'assunzione di sostanze stupefacenti ANCONA - È stato trasportato in urgenza all’ospedale regionale un 50enne soccorso nel tardo pomeriggio di ieri dalla Croce Gialla all’interno di un appartamento in via Giordano Bruno. L’uomo ha accusato un malore all’interno della sua abitazione, e cadendo a terra ha anche battuto il capo procurandosi una ferita. A fare richiesta di aiuto una persona che era in sua compagnia, la quale ha allertato il 112. Il 50enne è stato trasferito in codice rosso avanzato al presidio di Torrette: tra l’ipotesi del malore, l’assunzione di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Anconatoday.it

