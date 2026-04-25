Nella città di Crotone è in corso un’operazione interforze che ha portato al fermo di 472 persone e al sequestro di generi alimentari. Sono stati attivati 31 posti di blocco lungo le strade della zona. L’intervento mira a contrastare attività illegali legate alla criminalità organizzata locale. Le autorità stanno proseguendo le verifiche e le indagini per approfondire i dettagli dell’operazione.

? Cosa sapere Operazione interforze a Crotone: 472 persone identificate e 31 posti di blocco attivati.. Controlli su 5 attività commerciali portano al sequestro di 10 kg di alimenti.. A Crotone, la Polizia di Stato ha coordinato un’operazione interforze massiccia che ha portato al sequestro di 10 kg di prodotti alimentari e alla sanzione di un ristoratore per violazioni sulla tracciabilità ittica. L’intervento, scaturito dalle direttive del Questore Renato Panvino e dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica guidato dalla Prefetto Franca Ferraro, ha coinvolto Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto nel quadro del piano nazionale ‘Ndrangheta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia alla ‘Ndrangheta a Crotone: 472 fermati e cibo sequestrato

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