‘Ndrangheta | sette arresti estorsioni e appalti pilotati tra Crotone e Vibo Colpo alla criminalità organizzata

'Ndrangheta, sette arresti tra Crotone e Vibo: un colpo al cuore del controllo del territorio. Sette persone sono state arrestate all'alba di oggi, 16 febbraio 2026, a Isola Capo Rizzuto, in Calabria, con l'accusa di estorsione, turbata libertà degli incanti e danneggiamento aggravati da metodi mafiosi. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e condotta dai carabinieri, rappresenta un duro colpo alle attività criminali che da anni soffocano l'economia e la società del Vibonese e del crotonese. Un'indagine complessa tra Crotone, Vibo e il cuore della 'ndrangheta.

#’Ndrangheta-giovani || La criminalità organizzata della ’ndrangheta si espande ancora di più in Calabria, coinvolgendo sempre più giovani.

