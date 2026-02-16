‘Ndrangheta | sette arresti estorsioni e appalti pilotati tra Crotone e Vibo Colpo alla criminalità organizzata
Le forze dell’ordine hanno arrestato sette persone questa mattina a Isola Capo Rizzuto, in Calabria, per fermare un giro di estorsioni e appalti pilotati legati alla ‘Ndrangheta. L’operazione nasce da indagini che hanno scoperto come la criminalità organizzata controllava gli appalti pubblici e intimidiva le aziende locali. Durante le operazioni sono state sequestrate armi e documenti che dimostrano le attività illecite.
‘Ndrangheta, sette arresti tra Crotone e Vibo: un colpo al cuore del controllo del territorio. Sette persone sono state arrestate all’alba di oggi, 16 febbraio 2026, a Isola Capo Rizzuto, in Calabria, con l’accusa di estorsione, turbata libertà degli incanti e danneggiamento aggravati da metodi mafiosi. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e condotta dai carabinieri, rappresenta un duro colpo alle attività criminali che da anni soffocano l’economia e la società del Vibonese e del crotonese. Un’indagine complessa tra Crotone, Vibo e il cuore della ‘ndrangheta.🔗 Leggi su Ameve.eu
