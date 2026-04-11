Le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione di vaste proporzioni nelle zone di Cirò e Torre Melissa, con l’obiettivo di contrastare le attività della ‘Ndrangheta. Durante l’intervento sono stati effettuati controlli su esercizi commerciali e verifiche stradali, con 26 posti di blocco e sanzioni amministrative. L’operazione fa parte di un piano nazionale specifico dedicato alla lotta contro la criminalità organizzata.

Un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine ha colpito le aree di Cirò e Torre Melissa, portando a sanzioni amministrative, controlli su esercizi commerciali e verifiche stradali nel contesto del piano operativo nazionale denominato ‘Ndrangheta. L’intervento, che ha il coinvolgimento coordinato di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, è stato attivato su disposizione del Questore Panvino, dando seguito alle linee guida stabilite dal Prefetto Ferraro durante l’ultimo Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il bilancio operativo tra controlli amministrativi e sicurezza stradale. L’azione sul territorio ha prodotto una serie di riscontri numerici significativi, evidenziando un presidio capillare delle zone interessate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia alla ‘Ndrangheta: blitz massiccio tra sanzioni e 26 posti di blocco

Leggi anche: Focus ‘ndrangheta, blitz interforze a Villa San Giovanni: pioggia di sanzioni e sequestri tra bar e attività commerciali

Posti di blocco e sanzioni della polizia a Biancavilla e Santa Maria di LicodiaLa polizia ha eseguito un controllo straordinario nel territorio dei comuni di Biancavilla e Santa Maria di Licodia, nell’ambito del piano...

Si parla di: ’Ndrangheta vibonese, caccia ai due latitanti della cosca Emanuele-Idà (NOMI); Crotone blitz di sicurezza | 500 identificati e caccia allo spaccio.