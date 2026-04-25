Buon 25 aprile 2026 | frasi citazioni e immagini per la Festa della Liberazione

Il 25 aprile 2026 si celebra la Festa della Liberazione, una ricorrenza che ricorda la fine dell’occupazione nazifascista e la liberazione dell’Italia dal regime. In questa giornata si svolgono manifestazioni, cerimonie e iniziative pubbliche in molte città del paese. La data rappresenta un momento di ricordo e di riflessione sulla storia recente, con l’obiettivo di mantenere vivo il patrimonio di libertà conquistato nel passato.

. Oggi, sabato 25 aprile 2026, in Italia si festeggia la festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia del nostro Paese perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con la fine dell’occupazione nazista e la caduta del fascismo. È una festa nazionale, simbolo della Resistenza, della lotta partigiana condotta dall’8 settembre 1943 (il giorno in cui gli italiani seppero della firma dell’armistizio a Cassibile). La guerra non finì il 25 aprile 1945. Questo è un giorno simbolico, scelto perché in questa data cominciò la ritirata dei tedeschi e dei soldati della Repubblica di Salò da Milano e Torino, in seguito allo sfondamento della Linea Gotica da parte degli alleati e all’azione della Resistenza.🔗 Leggi su Tpi.it

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