Pedagnalonga torna la corsa che unisce sport tradizione e promozione del territorio

La Pedagnalonga di Borgo Hermada, alla sua 52ª edizione, si terrà il 26 aprile nella frazione di Terracina. La corsa, molto attesa nella zona pontina, coinvolge atleti e appassionati e rappresenta un evento che combina attività sportiva, tradizione locale e promozione del territorio. La manifestazione si inserisce nel calendario primaverile e richiama numerosi partecipanti ogni anno.

Pedagnalonga di Borgo Hermada, edizione 52, ci siamo. L’appuntamento, in programma il 26 aprile nella frazione di Terracina, si conferma tra i più attesi della primavera nel territorio pontino ed è capace di unire sport, tradizione e promozione del territorio.La manifestazione richiamerà oltre.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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