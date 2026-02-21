Inter ancora in corsa per la Champions ma il Milan deve recuperare terreno
L’Inter è ancora in corsa per la qualificazione in Champions League, mentre il Milan deve recuperare punti importanti in classifica. Le squadre italiane stanno affrontando partite decisive, con risultati che influenzeranno il loro futuro nel torneo. L’Inter ha ottenuto un pareggio importante nell’ultimo incontro, mentre il Milan ha subito una sconfitta che rallenta la sua corsa. La sfida tra le due squadre si avvicina, creando grande attesa tra i tifosi.
Le recenti prestazioni delle squadre italiane impegnate in Champions League hanno sollevato dubbi riguardo alle possibilità di avanzamento, soprattutto dopo tre sconfitte pesanti che hanno messo in evidenza alcune criticità tattiche e di gestione delle gare cruciali. La capacità delle squadre di affrontare le fasi decisive, spesso caratterizzate da secondi tempi complicati, si dimostra determinante per i loro destini nella competizione europea. Le tre sconfitte più recenti riflettono difficoltà nella gestione delle situazioni di svantaggio. La Juventus è crollata nel secondo tempo di fronte all’espulsione, dimostrando una certa incapacità di contenere l’avversario in inferiorità numerica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Bazzani: «L’Inter ha ancora chance di passare il turno il Champions League. Scudetto? Tutto aperto ma in futuro il Milan dovrà colmare questo gap» – ESCLUSIVA e VIDEOFabio Bazzani ha dichiarato che l’Inter ha ancora possibilità di avanzare in Champions League, nonostante le recenti difficoltà.
Corsa Champions, Bazzani: “Il Milan è avanti, ma non è sicuro di niente. Nessuno è tranquillo”Fabio Bazzani commenta la corsa per la prossima Champions.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Coppa Italia: ufficiali le date delle semifinali di andata; Il Milan deve ancora credere nello scudetto: la rimonta sull'Inter resta possibile. Il piano di Allegri per il derby; Serie A: Cagliari-Lecce 0-2, Napoli-Roma 2-2, Inter-Juve 3-2: nerazzurri a +8 dai rossoneri - Aggiornamento del 17 Febbraio delle ore 04:44; Il Milan non è l'Inter, ma tiene aperta la lotta e ha Modric. Appuntamento al derby.
Juventus, cosa serve contro l’Inter: più cinismo e qualità per restare in corsaJuventus, cosa serve contro l’Inter: più cinismo e qualità per restare in corsa La Juventus si prepara al Derby d’Italia contro l’Inter tra ambizioni, speranze ... tuttojuve.com
Napoli, l'intervista a Rasmus Hojlund: «Canteremo ancora l'inno della Champions»Il talento di Rasmus Hojlund non è più un’intrigante scommessa. Anzi. È un bell’atleta di 1,91 cm, muscoli giocondi e la velocità spensierata dei 23 ... ilmattino.it
#Napoli, #Hojlund: «L’Inter è molto avanti ma togliere già il Milan dalla corsa al titolo sarebbe un errore» #milanpress x.com
L’Inter cade 3-1 in Norvegia contro il Bodo/Glimt e complica la corsa agli ottavi di Champions. Dopo il vantaggio di Fet, i nerazzurri reagiscono e pareggiano con Pio Esposito, colpendo anche due pali. Nella ripresa però i padroni di casa puniscono le disatte - facebook.com facebook