Bucata con una siringa Ragazza aggredita durante una passeggiata

Durante una passeggiata, una ragazza è stata aggredita da un uomo che le ha bucato la pelle con una siringa. L'aggressore, già noto alle forze dell'ordine per tentativi di violenza sessuale a Altopascio, è stato arrestato dai carabinieri. La vittima ha riportato ferite e si trova sotto osservazione. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Prima il molestatore seriale di donne con tentativi di violenza sessuale a Altopascio, arrestato dai carabinieri. Adesso un nuovo inquietante caso nella Piana che riguarda la violenza sulle donne. Una ragazza è stata aggredita e "bucata" con una siringa da uno sconosciuto, nell’area degli impianti sportivi nei pressi dei laghetti di Lammari, dove molta gente, specialmente nella buona stagione, sia raduna nel tardo pomeriggio per correre, passeggiare o semplicemente rilassarsi. Una ragazza di 20 anni era andata a fare una passeggiata. All’improvviso le si è avvicinato un ragazzo, dal volto travisato da un cappuccio il quale le ha detto: "Io ti buco".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Bucata con una siringa". Ragazza aggredita durante una passeggiata Notizie correlate Punta con una siringa da un uomo incappucciato, choc per una ragazzaLammari (Lucca), 24 aprile 2026 – Avvicinata da un uomo incappucciato e punta con una siringa mentre passeggiava da sola nella zona dei laghetti di... Paura per una commessa aggredita a Novi Ligure durante una rapina, denunciato un 35enneUn uomo di 35 anni è stato denunciato per rapina ai danni di un negozio nel centro cittadino di Novi Ligure (Alessandria). Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Bucata con una siringa. Ragazza aggredita durante una passeggiata; Paura ai Laghetti di Lammari: ventenne aggredita con una siringa. Bucata con una siringa. Ragazza aggredita durante una passeggiataE’ successo ai Laghetti di Lammari. E’ sbucato all’improvviso da un cespuglio. Sull’inquietante episodio indagano i carabinieri. Un precedente analogo a Pisa. lanazione.it Paura ai Laghetti di Lammari: ventenne aggredita con una siringaIl fatto è stato denunciato ai Carabinieri di Lammari, i quali hanno avviato rapidamente le indagini. La ragazza è finita in ospedale ... luccaindiretta.it In due hanno tentato la truffa della gomma bucata in zona Crocetta - facebook.com facebook