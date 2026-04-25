Bruxelles respinge Meloni | patto di stabilità nessun aiuto

La presidente della commissione europea ha dichiarato di non essere favorevole alla sospensione o alla deroga al patto di stabilità, respingendo così la richiesta avanzata dal governo italiano. La posizione viene comunicata mentre si protrae il confronto tra le autorità europee e il governo nazionale riguardo alle misure economiche da adottare. Nessun accordo è stato raggiunto sulla questione, che rimane al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

Un altro «No» della presidente della commissione europea Ursula von der Leyen alla richiesta di sospensione o di deroga al patto di stabilità da parte del governo Meloni. È giunto ieri dal vertice informale di Nicosia, a Cipro, Von der Leyen ha ricordato che, tra Pnrr e fondi di Coesione, vi sono ancora 95 miliardi di euro non utilizzati. È una critica alla posizione e indica un problema strutturale: in Italia non si riescono a spendere i fondi per la coesione sociale e non è chiaro ancora il bilancio definitivo di un piano come quello di «ripresa e di resilienza» che è in scadenza a giugno. Il problema è che il governo italiano non ha la liquidità per affrontare il caro-prezzi ed è bloccato dalle regole del patto di stabilità che dovrà continuare a rispettare.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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