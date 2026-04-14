Meloni sfida Bruxelles | stop a Patto stabilità ed ETS per l’Iran

Martedì 14 aprile 2026, durante un incontro a Verona, il presidente del consiglio ha espresso preoccupazioni riguardo alla crisi in Iran. Ha chiesto all’Europa di non sottovalutare i rischi di una risposta tardiva e ha annunciato che si opporrà a Bruxelles sul Patto di stabilità e sul sistema ETS per l’Iran. La discussione si è concentrata sulle possibili conseguenze della situazione nel paese mediorientale.

Durante un incontro con tenutosi a Verona martedì 14 aprile 2026, Meloni ha espresso forti preoccupazioni riguardo alle ripercussioni della crisi in Iran, sollecitando l’Europa a non sottovalutare il pericolo di una risposta tardiva. La premier ha proposto azioni concrete per proteggere gli equilibri europei, suggerendo la sospensione del Patto di stabilità e dell’ETS. La pressione italiana sulle politiche di Bruxelles. In occasione del Vinitaly, la guida del governo italiano ha tracciato un percorso di confronto deciso all’interno delle istituzioni comunitarie. Secondo quanto emerso durante il punto stampa, l’Italia punta a una revisione di alcuni pilastri normativi europei per far fronte alle tensioni geopolitiche attuali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni sfida Bruxelles: stop a Patto stabilità ed ETS per l’Iran Crisi in Iran: Meloni propone stop al Patto di Stabilità UEDurante l’intervento in Aula, Meloni ha prospettato la possibilità di una sospensione collettiva delle regole europee sul Patto di stabilità e... Patto di stabilità: tutti i «No» che separano Meloni da Bruxelles. E cresce l’ansia per il gas russoVedo nero Stop di von der Leyen alla sospensione del patto di stabilità e alla battaglia contro gli Ets.