Un ' Percorso Sensoriale' per sensibilizzare sulla disabilità visiva

L'iniziativa è stata promossa da ConfOttici Confcommercio Pisa. Devoluto in beneficenza il ricavato all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Pisa Toccare con mano le difficoltà che incontrano quotidianamente le persone con disabilità visive e sostenere la raccolta fondi per i progetti dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Pisa. Con questo duplice obiettivo ConfOttici Confcommercio Pisa e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Pisa hanno organizzato 'Percorso Sensoriale', la nuova iniziativa di informazione e sensibilizzazione sul mondo della non vedenza e ipovedenza.🔗 Leggi su Pisatoday.it

