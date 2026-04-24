Brindisi uomini litigano al pronto soccorso e colpiscono alla pancia una donna incinta | denunciati

Due uomini sono stati denunciati dopo un alterco avvenuto al pronto soccorso di Brindisi, durante il quale hanno colpito una donna incinta alla pancia. La lite sarebbe scaturita da accuse tra i due riguardo a presunti favoritismi nell’assistenza alle rispettive compagne. La donna, che si trovava al momento dell’incidente in attesa di cure, non ha riportato ferite gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La discussione sarebbe nata tra due uomini a seguito di accuse reciproche su presunti favoritismi nell’assistenza alle rispettive compagne. La lite sarebbe poi degenerata fino a spintoni e contatti fisici, nel corso dei quali sarebbe rimasta coinvolta anche la donna incinta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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