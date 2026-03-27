A Teramo, un ristorante kebab è stato temporaneamente chiuso per cinque giorni dopo una rissa tra clienti e personale. Durante l’episodio, una donna è stata colpita ripetutamente. Il provvedimento è stato adottato per motivi di ordine pubblico e sicurezza. La polizia ha intervenuto sul posto e ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Per un noto kebab di Teramo è stata disposta la chiusura di cinque giorni a seguito di una rissa avvenuta tra clienti e personale del locale. Il provvedimento, emesso dal Questore della provincia, è stato adottato per motivi di ordine pubblico dopo che l’episodio, ripreso in diversi video diventati virali sui social, ha suscitato forte indignazione nella comunità locale. Kebab chiuso per rissa a Teramo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore della provincia di Teramo, Pasquale Sorgonà, ha deciso di sospendere la licenza di un kebab per 5 giorni ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S.. La decisione è arrivata dopo che il locale era stato teatro di una violenta rissa tra due avventori e il personale dipendente, episodio che ha avuto ampia risonanza sui social network e sui principali quotidiani locali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Violenta rissa in un ristorante kebab a Teramo, coinvolta una donna colpita ripetutamente: il provvedimento

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