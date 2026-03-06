Napoli Kickest fotografa gli effetti degli infortuni | Conte non ha mai potuto schierare gli stessi undici per più di due volte

Kickest ha analizzato le formazioni del Napoli, evidenziando come l’allenatore non abbia mai potuto schierare gli stessi undici più di due volte durante la stagione. L’indagine mette in luce le variazioni e le difficoltà incontrate dalla squadra, legate agli infortuni e alle rotazioni frequenti. La sequenza di formazioni diverse testimonia le sfide affrontate nel corso della stagione.

L’analisi condotta da Kickest sulle formazioni schierate dal Napoli, fotografa bene l’unicità e la paradossalità della stagione vissuta da Conte e i suoi uomini. I dettagli. Napoli, quest’anno mai vista una formazione tipo. Riporta Kickest su X: “Conte, un allenatore tradizionalmente legato al suo blocco di fedelissimi, ha dovuto cambiare tanto, muovendosi tra infortunio e l’altro e dando una forma diversa alla sua squadra in base agli uomini a disposizione. In campionato, dall’inizio dell’anno, Conte ha schierato dal primo minuto 25 giocatori diversi e ha proposto consecutivamente la stessa formazione solo due volte. Ha saputo adattarsi, trovando sempre una soluzione nonostante le fragilità evidenti della sua squadra e dimostrando di saper cambiare pelle in funzione delle necessità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

