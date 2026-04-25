Il difensore brasiliano si prepara a scendere in campo domenica sera a San Siro per la partita tra Juventus e Milan, in programma alle 20:45. Dopo un periodo di recupero a causa di un infortunio, il giocatore mira a tornare in forma e contribuire alla crescita della squadra. La sfida rappresenta un momento importante per lui, che cerca di ritrovare continuità in vista delle prossime gare.

?? Cosa sapere Bremer affronta la sfida Juventus-Milan a San Siro domenica 26 aprile alle 20:45. Il difensore brasiliano punta al ritorno in forma dopo l'infortunio e alla crescita collettiva. Gleison Bremer affronta la vigilia del delicato scontro contro il Milan domani, domenica 26 aprile alle ore 20:45, evidenziando il percorso di crescita della squadra e il suo personale recupero fisico dopo l'infortunio. Il difensore brasiliano, che ha parlato in conferenza stampa per analizzare le cond .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bremer: tra il recupero fisico e la nuova sfida con il Milan

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