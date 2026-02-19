Rotazioni Juve | il piano di Spalletti tra il recupero di Bremer e il decollo di Boga
Per motivi legati al recupero di Bremer e all’inserimento di Boga, Spalletti ha elaborato un nuovo piano di rotazioni per la Juventus. La strategia mira a mantenere alta l’energia dei giocatori e prevenire affaticamenti prima dello scontro contro il Como. La squadra si allena intensamente, concentrandosi su esercizi specifici per rafforzare la resistenza fisica e mentale. La decisione di cambiare i titolari si traduce in una rotazione più frequente, con l’obiettivo di arrivare al match in forma ottimale. La Juventus prepara con attenzione questa sfida di campionato.
La gestione delle energie nervose e fisiche diventa il tema centrale alla Continassa in vista del confronto di sabato contro il Como. Se l’infermeria ha restituito un parziale sorriso a Luciano Spalletti per quanto riguarda le condizioni di Gleison Bremer, uscito malconcio dalla sfida di Istanbul, la prudenza resta la linea guida del club. Gli esami strumentali hanno infatti escluso lesioni muscolari alla coscia del brasiliano, ma lo staff medico impone una gestione oculata per evitare che un semplice affaticamento si trasformi in un’assenza prolungata. Il centrale è il perno insostituibile della retroguardia bianconera e la sua disponibilità per lo sprint finale di stagione è considerata vitale per le ambizioni di vertice. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
