L’attaccante del Milan si trova ancora in Portogallo per sottoporsi a controlli medici, mentre il difensore prosegue il percorso di recupero in vista della partita contro il Napoli. La squadra ha svolto una sessione di allenamento senza alcuni giocatori chiave, con attenzione rivolta anche alle condizioni di altri elementi del roster. Nessuna comunicazione ufficiale sulla durata dei rispettivi recuperi.

Mercato Inter, Frattesi può essere la chiave per arrivare a Manu Koné: occhio al possibile incastro con la Roma! Retegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! Pessotto mette in guardia tutti: «Hanno provato ad abbatterci, ma la Juventus non muore mai!» Lecce, che tegola! Intervento chirurgico e stagione finita per Berisha: il comunicato del club Roy Hodgson, nuovo capitolo in panchina a 78 anni: è lui l’allenatore scelto dal Bristol City. I dettagli Retegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! Johan Cruijff, oltre 35.000 persone alla Premiere del suo documentario ad Amsterdam. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allenamento Milan: Leao ancora in Portogallo per gli esami, Gabbia continua il recupero verso la sfida con il Napoli

Articoli correlati

Infortunio Leao: resta in Portogallo. Ecco il motivo. Su Gabbia e Loftus-Cheek …Questa mattina 'La Gazzetta dello Sport' ha scritto di un viaggio all'estero di Leao per curare al meglio i suoi problemi all'adduttore in vista di...

Milan-Torino, Leao non in campo per infortunio. Giocherà con il Portogallo? Arrivata la decisioneMilan-Torino 3-2 i rossoneri hanno vinto riuscendo ad accorciare a meno 6 dall'Inter capolista (che ha pareggiato ieri sera contro la Fiorentina).

Una raccolta di contenuti su Allenamento Milan

Temi più discussi: Leao e Pulisic si chiariscono: stretta di mano dopo la Lazio; Leao ad Allegri: Non ce la faccio. Ecco perché ha saltato Milan-Torino; Milan, infortunio per Leao in allenamento: salta il Torino; Leao e Pulisic fanno pace: stretta di mano e scuse a Milanello. Cosa si sono detti.

Milan, le ultime sulle condizioni di Leao e Gabbia: ci saranno contro il Napoli? Le ultimeLeao e Gabbia proseguono il lavoro verso il rientro: ecco le loro condizioni e le possibilità di rivederli contro il Napoli. spaziomilan.it

MN24 – Infortunio Leao, Sos scongiurato per il Milan: gli esiti degli esamiInfortunio Leao, l’esito degli esami strumentali dopo lo stop in allenamento per il fantasista portoghese: ecco quanto starà ai box Buone notizie per Massimiliano Allegri sul fronte offensivo. Secondo ... milannews24.com

Joaquín Panichelli, attaccante dello Strasburgo nella lista del Milan, si è rotto il legamento crociato nell’ultimo allenamento con l’Argentina: salterà il Mondiale x.com

Bentornato Santi! Gimenez si allena a Milanello per la sfida al Napoli. https://www.milannews24.com/gimenez-messico-milan-allenamento-ultime/ #Milan #Gimenez #Allegri #SerieA - facebook.com facebook