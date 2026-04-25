Bremer spaventa la Juve sul futuro | Non ho molto tempo

Il difensore brasiliano della Juventus ha parlato in conferenza stampa, affrontando le recenti voci di mercato che lo riguardano. Ha dichiarato di non avere molto tempo a disposizione e ha espresso chiaramente le proprie intenzioni riguardo al futuro con il club. Le sue parole sono arrivate in un momento di grande attenzione mediatica, senza aggiungere dettagli sui possibili sviluppi imminenti.

Il difensore brasiliano della Juventus sulle voci di mercato: le sue parole in conferenza alla vigilia della partitissima con il Milan C’era Gleison Bremer e non Luciano Spalletti a presentare in conferenza stampa la sfida tra Juventus e Milan, alla vigilia del big match di San Siro contro la squadra dell’ex Allegri. Gleison Bremer, difensore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Il difensore brasiliano si è soffermato anche sul proprio futuro, dopo le recenti voci su un possibile addio in estate. L’ex Torino è entrato nel merito, avvertendo il club bianconero: “La squadra con Spalletti è cambiata tanto e la società ha deciso di rinnovargli il contratto.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bremer spaventa la Juve sul futuro: “Non ho molto tempo” BREMER SCORES vs GENOA #football #shorts #highlights Notizie correlate Tonali svela: «Non guardo i social media, dopo la squalifica ho cambiato molto cose». L’obiettivo della Juve parla anche del suo futurodi Francesco SpagnoloTonali ai microfoni di Sky Sport UK ha affrontato diversi temi. Leggi anche: Atletico Madrid, parla Cerezo: «Riserveremo un tributo a Griezmann. Julian Alvarez resterà per molto tempo, ecco la verità sul futuro di Simeone» Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: ? Milan-Juventus: formazioni, news, aggiornamenti, diretta live streaming - Calcio serie A; Bremer, la clausola da 54 milioni spaventa la Juve. Bremer spaventa i tifosi: La Juventus galleggia da sei anni e io a 29 anni voglio vincereJuventus, Bremer ha presentato la sfida contro il Milan: le dichiarazioni del difensore brasiliano alla vigilia del delicato match in ottica Champions con vista sul suo futuro ... sport.virgilio.it Bremer suona la carica: Galleggiamo da 6 anni, la Juve deve tornare a vincereIl difensore bianconero ha parlato alla vigilia del match con il Milan. Felice per il rinnovo di Spalletti, la Juve deve puntare allo scudetto ... rainews.it Secondo La Gazzetta dello Sport, Bremer potrebbe firmare fino al 2029 La Juventus dovrà comunque fare i conti con la clausola da 58 milioni, valida fino a inizio agosto, che non spaventa i club di Premier, con i bianconeri che virerebbero su Kim #juvent x.com BREMER PRONTO AL RINNOVO Secondo La Gazzetta dello Sport, il brasiliano sente aria di progetto vincente e sarebbe intenzionato a firmare fino al 2029 Al tempo stesso la Juventus dovrà comunque fare i conti con la clausola da 58 milioni valida fin - facebook.com facebook