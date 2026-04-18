Nel corso di un'intervista trasmessa su Sky Sport UK, il calciatore ha parlato della sua esperienza personale, specificando di aver smesso di seguire i social media dopo la squalifica. Ha anche discusso delle sue attività sul campo e ha accennato al suo futuro in ambito calcistico, senza entrare in dettagli specifici. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulle recenti scelte di vita e sulla situazione professionale attuale.

di Francesco Spagnolo Tonali ai microfoni di Sky Sport UK ha affrontato diversi temi. Fra questi anche il campo e i social media e il suo futuro. Le sue parole. Tra campo e calciomercato. Sandro Tonali in una intervista ai microfoni di Sky Sport UK è andato ad affrontare diversi temi confermando che, almeno per il momento, il suo futuro non è una priorità. SOCIAL MEDIA – «Non guardo i social media, non mi piacciono. Dopo la mia squalifica ho cambiato tutto con i social media, anche il mio modo di vivere fuori dal campo. Ora vado solo ad allenarmi e poi torno a casa e sto con la mia famiglia. La mia vita è molto migliore ora».? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali svela: «Non guardo i social media, dopo la squalifica ho cambiato molto cose». L’obiettivo della Juve parla anche del suo futuro

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